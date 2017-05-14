Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств (текущие расходы, закупка сырья, материалов, расчеты с подрядчиками, участие в конкурсах/аукционах)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
14—17,5%
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- собственные векселя банка
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Поручительство
собственников или руководителей бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Расположение бизнеса
- Москва
- Московская обл.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- различные формы финансирования
- местонахождение бизнеса - Москва или Московская область
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Дата актуализации
24.03.2019 15:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
1027700135540
в вашем городе
Москва
(495) 673-10-10