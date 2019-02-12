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Акцепт, кредит для бизнеса

Рефинансирование

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование действующих кредитов юридического лица или предпринимателя (погашение обязательств перед другими банками), возможность пополнения оборотных средств в объеме до 20% от суммы кредита/ кредитной линии
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—11 000 000
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11—14%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита единовременно
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • спецтехника
    • транспортные средства

    должен быть полностью обеспечен залогом

  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
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8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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