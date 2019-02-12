Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование действующих кредитов юридического лица или предпринимателя (погашение обязательств перед другими банками), возможность пополнения оборотных средств в объеме до 20% от суммы кредита/ кредитной линии
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—11 000 000
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
11—14%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- транспортные средства
должен быть полностью обеспечен залогом
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
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Дата актуализации
12.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
1025400000427
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Москва
8 800 100-27-37
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