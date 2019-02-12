Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование действующих кредитов юридического лица или предпринимателя (погашение обязательств перед другими банками), возможность пополнения оборотных средств в объеме до 20% от суммы кредита/ кредитной линии

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—11 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых 11—14%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита единовременно

Комиссии за обслуживание кредита нет

Материальное обеспечение недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника транспортные средства должен быть полностью обеспечен залогом

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка

Дата актуализации 12.02.2019 15:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 9 городах России