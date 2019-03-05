МСП Приоритет
Основные сведения
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Цель кредита
любые бизнес цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 500 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
до 15,3%
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
иные виды обеспечения
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Поручительство
третьих лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП относящиеся к неторговому сектору и приоритетным сегментам: экспортеров, исполнителей заказов крупных предприятий, резидентов технопарков
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма финансирования;
- длительный срок кредитования;
- невысокая процентная ставка
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
05.03.2019 17:15