МСП Приоритет

Основные сведения Цель кредита любые бизнес цели

Валюта рубли

Сумма кредита до 500 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых до 15,3%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства иные виды обеспечения

Поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП относящиеся к неторговому сектору и приоритетным сегментам: экспортеров, исполнителей заказов крупных предприятий, резидентов технопарков

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; длительный срок кредитования; невысокая процентная ставка Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 05.03.2019 17:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСП Приоритет» в 38 городах России