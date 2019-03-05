Вход
Поиск
Абсолют Банк, кредит для бизнеса

МСП Приоритет

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые бизнес цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 500 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    до 15,3%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товарно-материальные ценности
    • транспортные средства

    иные виды обеспечения

  • Поручительство
    третьих лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП относящиеся к неторговому сектору и приоритетным сегментам: экспортеров, исполнителей заказов крупных предприятий, резидентов технопарков
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • длительный срок кредитования;
    • невысокая процентная ставка
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    05.03.2019 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСП Приоритет» в 38 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
ОГРН
1027700024560
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса