Коммерческая ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости с целью использования в финансово-хозяйственной деятельности; ремонт приобретаемой недвижимости в размере не более 10% от суммы кредита
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—70 000 000
ПВ — от 20% в случае приобретения здания/помещения офисного и торгового назначения; от 30% — прочая недвижимость
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 10,8%
итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,3% от суммы кредита/транша по КЛ
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Отсрочка начала погашения кредита
до 3 месяцев при сроке кредитования до 24 месяцев включительно; до 6 месяцев при сроке кредитования свыше 24 месяцев
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
на цели ремонта приобретаемой недвижимости дополнительного обеспечения в виде объекта недвижимости
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Поручительство
основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- возможность отсрочки погашения основного долга
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу кредита/ транша по КЛ;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки;
- срок существования бизнеса от 12 месяцев
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
17.03.2019 17:50