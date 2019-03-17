Коммерческий транспорт

Основные сведения Цель кредита приобретение новых и бывших в употреблении транспортных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—50 000 000

ПВ — от 20% для товарных знаков зарегистрированных зарубежом; от 25% — зарегистрированных в РФ, странах ближнего зарубежья (бывших республиках СССР), Китае и Индии; от 30% — для ТС бывших в употреблении

Срок кредита до 5 лет

до 3 лет - для товарных знаков (марок, брендов), зарегистрированных в РФ, странах ближнего зарубежья (бывших республиках СССР), Китае и Индии

Ставка по кредиту годовых от 11%

итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,3% от суммы кредита/транша по КЛ

Отсрочка начала погашения кредита до 3 месяцев при сроке кредитования от 12 до 24 месяцев включительно; до 6 месяцев при сроке кредитования свыше 24 месяцев

Материальное обеспечение приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства

Поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита

Дополнительная информация При приобретении ТС, эксплуатируемых в качестве такси и/или предназначенных для сдачи в аренду, максимальный срок кредитования сокращается на 12 месяцев.

При приобретении бывшего в употреблении ТС срок кредитования уменьшается на период, прошедший с даты (года) выпуска (производства) ТС до момента обращения Клиента в Банк.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; возможность отсрочки погашения основного долга Минусы наличие комиссии за выдачу кредита/ транша по КЛ; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 17.03.2019 17:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческий транспорт» в 49 городах России