Коммерческий транспорт
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение новых и бывших в употреблении транспортных средств
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
300 000—50 000 000
ПВ — от 20% для товарных знаков зарегистрированных зарубежом; от 25% — зарегистрированных в РФ, странах ближнего зарубежья (бывших республиках СССР), Китае и Индии; от 30% — для ТС бывших в употреблении
-
Срок кредита
до 5 лет
до 3 лет - для товарных знаков (марок, брендов), зарегистрированных в РФ, странах ближнего зарубежья (бывших республиках СССР), Китае и Индии
-
Ставка по кредиту годовых
от 11%
итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,3% от суммы кредита/транша по КЛ
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 3 месяцев при сроке кредитования от 12 до 24 месяцев включительно; до 6 месяцев при сроке кредитования свыше 24 месяцев
-
Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
-
Поручительство
основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
-
Дополнительная информация
При приобретении ТС, эксплуатируемых в качестве такси и/или предназначенных для сдачи в аренду, максимальный срок кредитования сокращается на 12 месяцев.
При приобретении бывшего в употреблении ТС срок кредитования уменьшается на период, прошедший с даты (года) выпуска (производства) ТС до момента обращения Клиента в Банк.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- возможность отсрочки погашения основного долга
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу кредита/ транша по КЛ;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
-
Дата актуализации
17.03.2019 17:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческий транспорт» в 49 городах России
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
1022300000029
в вашем городе
Краснодар
8 800 200-80-65
— справочно-информационный центр