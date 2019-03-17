На развитие бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
вложение в основные средства, используемые в бизнесе, развитие бизнеса, строительство объектов недвижимости для нужд финансово-хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств, оплата страховых премий, рефинансирование задолженности
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—70 000 000
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Срок кредита
6 мес.—7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 10,55%
итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,3% от суммы кредита/транша по КЛ
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Отсрочка начала погашения кредита
до 3 месяцев при сроке кредитования до 12 месяцев включительно; до 6 месяцев при сроке кредитования свыше 12 месяцев; до 9 месяцев при сроке свыше 36 месяцев
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
по рефинансируемым кредитам возможен залог имущества, являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту
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Поручительство
основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- возможность отсрочки погашения основного долга
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу кредита/ транша по КЛ;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
17.03.2019 17:51