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Крайинвестбанк, кредит для бизнеса

Оборот

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование задолженности, пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—50 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—2 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10,25%
    итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,3% от суммы кредита/транша по КЛ
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 3 месяцев при сроке кредитования до 12 месяцев включительно; до 6 месяцев при сроке кредитования свыше 12 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • транспортные средства
  • Поручительство
    основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • возможность отсрочки погашения основного долга
    Минусы
    • наличие комиссии за выдачу кредита/ транша по КЛ;
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    17.03.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборот» в 49 городах России

Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
ОГРН
1022300000029
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