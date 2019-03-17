Оборот

Основные сведения Цель кредита рефинансирование задолженности, пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—50 000 000

Срок кредита 6 мес.—2 года

Ставка по кредиту годовых от 10,25%

итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,3% от суммы кредита/транша по КЛ

Отсрочка начала погашения кредита до 3 месяцев при сроке кредитования до 12 месяцев включительно; до 6 месяцев при сроке кредитования свыше 12 месяцев

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП земельные участки недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства

Поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; возможность отсрочки погашения основного долга Минусы наличие комиссии за выдачу кредита/ транша по КЛ; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 17.03.2019 17:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборот» в 49 городах России