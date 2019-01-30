Коммерческая ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—50 000 000

ПВ от 20%

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 12,5—13,9%

12,5% годовых при ПВ от 40%, 13,5% — 30—40%, 13,9% — 20—30%

Комиссии за обслуживание кредита 1% авансовый платеж, 1,5% с рассрочкой до 3-х мес., 2% с рассрочкой до 6-ти мес.

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; требуется оценка и ежегодное страхование предмета залога

Поручительство учредителей, директора, залогодателей

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 24 месяца

Требования к заемщику ЮЛ; ИП в возрасте от 25 до 60 лет (включая срок кредитования)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; невысокая процентная ставка Минусы наличие комиссии за обслуживание кредита; срок регистрации бизнеса заемщиком не менее 2-х лет

Дата актуализации 30.01.2019 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 19 городах России