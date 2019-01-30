Коммерческая ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—50 000 000
ПВ от 20%
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
12,5—13,9%
12,5% годовых при ПВ от 40%, 13,5% — 30—40%, 13,9% — 20—30%
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Комиссии за обслуживание кредита
1% авансовый платеж, 1,5% с рассрочкой до 3-х мес., 2% с рассрочкой до 6-ти мес.
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; требуется оценка и ежегодное страхование предмета залога
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Поручительство
учредителей, директора, залогодателей
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
24 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ; ИП в возрасте от 25 до 60 лет (включая срок кредитования)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- невысокая процентная ставка
- наличие комиссии за обслуживание кредита;
- срок регистрации бизнеса заемщиком не менее 2-х лет
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Дата актуализации
30.01.2019 10:49