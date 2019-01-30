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Автоградбанк, кредит для бизнеса

Коммерческая ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—50 000 000
    ПВ от 20%
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12,5—13,9%
    12,5% годовых при ПВ от 40%, 13,5% — 30—40%, 13,9% — 20—30%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% авансовый платеж, 1,5% с рассрочкой до 3-х мес., 2% с рассрочкой до 6-ти мес.
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; требуется оценка и ежегодное страхование предмета залога

  • Поручительство
    учредителей, директора, залогодателей
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    24 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ; ИП в возрасте от 25 до 60 лет (включая срок кредитования)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • невысокая процентная ставка
    Минусы
    • наличие комиссии за обслуживание кредита;
    • срок регистрации бизнеса заемщиком не менее 2-х лет
  • Дата актуализации
    30.01.2019 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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