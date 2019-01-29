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Кузнецкбизнесбанк, кредит для бизнеса

Для МСБ

Основные сведения

  • Цель кредита
    текущая деятельность, приобретение/ремонт основных средств, земельных участков, приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
    до 3 000 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11—12%
    11% годовых для ЮЛ, 12% — для ИП
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • транспортные средства

    при сумме до 3 млн. рублей залог не требуется

  • Поручительство
    учредителей/руководителя
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности; отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам; положительная деловая репутация; дополнительно для ЮЛ: положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год; положительные чистые активы
  • Дополнительная информация
    Отрасли деятельности клиента: обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма; сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики; строительство.
    (торговля, перепродажа, риэлторская деятельность не входят в условия)
    Субъект МСП не имеет права прямо или косвенно использовать кредит на погашение ранее имевшихся у него обязательств перед кредитными организациями и/или третьими лицами, на погашение лизинговых платежей, на приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц, на приобретение основных средств у своих акционеров (участников).
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без комиссий за рассмотрение заявки;
    • без залога до 3 млн рублей
    Особые ограничения
    • не предоставляется предпринимателям, занимающимся торговлей, перепродажей и риэлторской деятельностью
  • Дата актуализации
    29.01.2019 12:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для МСБ» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
ОГРН
1024200001814
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Телефоны
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