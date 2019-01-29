Для МСБ

Основные сведения Цель кредита текущая деятельность, приобретение/ремонт основных средств, земельных участков, приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

до 3 000 000 руб. без залога

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 11—12%

11% годовых для ЮЛ, 12% — для ИП

Материальное обеспечение не требуется недвижимость транспортные средства при сумме до 3 млн. рублей залог не требуется

Поручительство учредителей/руководителя

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности; отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам; положительная деловая репутация; дополнительно для ЮЛ: положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год; положительные чистые активы

Дополнительная информация Отрасли деятельности клиента: обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма; сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики; строительство.

(торговля, перепродажа, риэлторская деятельность не входят в условия)

Субъект МСП не имеет права прямо или косвенно использовать кредит на погашение ранее имевшихся у него обязательств перед кредитными организациями и/или третьими лицами, на погашение лизинговых платежей, на приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц, на приобретение основных средств у своих акционеров (участников).

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без комиссий за рассмотрение заявки; без залога до 3 млн рублей Особые ограничения не предоставляется предпринимателям, занимающимся торговлей, перепродажей и риэлторской деятельностью

Дата актуализации 29.01.2019 12:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Для МСБ» в 2 городах России