Для МСБ
Основные сведения
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Цель кредита
текущая деятельность, приобретение/ремонт основных средств, земельных участков, приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
до 3 000 000 руб. без залога
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
11—12%
11% годовых для ЮЛ, 12% — для ИП
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- транспортные средства
при сумме до 3 млн. рублей залог не требуется
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Поручительство
учредителей/руководителя
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности; отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам; положительная деловая репутация; дополнительно для ЮЛ: положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год; положительные чистые активы
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Дополнительная информация
Отрасли деятельности клиента: обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма; сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики; строительство.
(торговля, перепродажа, риэлторская деятельность не входят в условия)
Субъект МСП не имеет права прямо или косвенно использовать кредит на погашение ранее имевшихся у него обязательств перед кредитными организациями и/или третьими лицами, на погашение лизинговых платежей, на приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц, на приобретение основных средств у своих акционеров (участников).
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- без комиссий за рассмотрение заявки;
- без залога до 3 млн рублей
- не предоставляется предпринимателям, занимающимся торговлей, перепродажей и риэлторской деятельностью
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Дата актуализации
29.01.2019 12:48