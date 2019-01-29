Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, запуск новых проектов, модернизация и реконструкция производства, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—750 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% годовых для субъектов среднего предпринимательства; 10,6% — для малого предпринимательства

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса обязателен залог по оценочной стоимости (рыночной стоимости с учетом дисконта) не менее суммы кредита

Форма выдачи кредит кредитная линия на расчетный счет, открытый в АКБ «Энергобанк»

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) ежемесячное погашение процентов; возможна отсрочка погашения кредита

Условия досрочного погашения с уведомлением банка за 10 рабочих дней

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ООО; устойчивое финансовое положение на последнюю отчетную дату; удовлетворительные финансовые показатели, в частности, отсутствие убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний финансовый год; отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по по обязательным платежам; отсутствие задолженности перед персоналом; отсутствие в течение последних 180 календарных дней просроченных сроком свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля; отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; невысокая процентная ставка; возможность получения кредита единовременно, либо траншами Минусы небольшой срок кредитования Особые ограничения на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях

Дата актуализации 29.01.2019 14:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 9 городах России