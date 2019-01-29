Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, запуск новых проектов, модернизация и реконструкция производства, пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—750 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых для субъектов среднего предпринимательства; 10,6% — для малого предпринимательства
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
обязателен залог по оценочной стоимости (рыночной стоимости с учетом дисконта) не менее суммы кредита
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
на расчетный счет, открытый в АКБ «Энергобанк»
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
ежемесячное погашение процентов; возможна отсрочка погашения кредита
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Условия досрочного погашения
с уведомлением банка за 10 рабочих дней
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ООО; устойчивое финансовое положение на последнюю отчетную дату; удовлетворительные финансовые показатели, в частности, отсутствие убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний финансовый год; отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по по обязательным платежам; отсутствие задолженности перед персоналом; отсутствие в течение последних 180 календарных дней просроченных сроком свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля; отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- невысокая процентная ставка;
- возможность получения кредита единовременно, либо траншами
Особые ограничения
- небольшой срок кредитования
- на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях
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Дата актуализации
29.01.2019 14:19