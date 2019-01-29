Программа 12
Основные сведения
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Цель кредита
поддержка юр. лиц, у которых денежные средства заморожены на счетах в банках, которые объявили мораторий на проведение платежей; приобретение основных средств, запуск новых проектов, модернизация и реконструкция производства, пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 100 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
не взимаются
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
обязателен залог по оценочной стоимости (рыночной стоимости с учетом дисконта) не менее суммы кредита
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
на расчетный счет, открытый в АКБ «Энергобанк»
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
ежемесячное погашение процентов;
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Условия досрочного погашения
с уведомлением банка за 20 рабочих дней
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
устойчивое финансовое положение на последнюю отчетную дату; удовлетворительные финансовые показатели, в частности, отсутствие убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний финансовый год; отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- отсутствуют доп.комиссии;
- возможность получения кредита единовременно, либо траншами
Особые ограничения
- небольшой срок кредитования
- кредитование юридических лиц, у которых денежные средства стали недоступны на счетах в банках, которые объявили мораторий на проведение платежей
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Дата актуализации
29.01.2019 14:20