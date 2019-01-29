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Энергобанк, кредит для бизнеса

Программа 12

Основные сведения

  • Цель кредита
    поддержка юр. лиц, у которых денежные средства заморожены на счетах в банках, которые объявили мораторий на проведение платежей; приобретение основных средств, запуск новых проектов, модернизация и реконструкция производства, пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 100 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    не взимаются
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    обязателен залог по оценочной стоимости (рыночной стоимости с учетом дисконта) не менее суммы кредита

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия

    на расчетный счет, открытый в АКБ «Энергобанк»

  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

    ежемесячное погашение процентов;

  • Условия досрочного погашения
    с уведомлением банка за 20 рабочих дней
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    устойчивое финансовое положение на последнюю отчетную дату; удовлетворительные финансовые показатели, в частности, отсутствие убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний финансовый год; отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • отсутствуют доп.комиссии;
    • возможность получения кредита единовременно, либо траншами
    Минусы
    • небольшой срок кредитования
    Особые ограничения
    • кредитование юридических лиц, у которых денежные средства стали недоступны на счетах в банках, которые объявили мораторий на проведение платежей
  • Дата актуализации
    29.01.2019 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 12» в 9 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
ОГРН
1021600000289
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Телефоны
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