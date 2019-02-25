Льготная (Корпорация МСП)
Основные сведения
-
Цель кредита
развитие бизнеса, инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 5 000 000
максимальный лимит суммы не ограничен
-
Срок кредита
1 год—10 лет
от 12 до 120 месяцев на приобретение недвижимости с ипотекой; от 12 до 84 месяцев на иные инвестиционные цели; от 12 до 36 месяцев на пополнение оборотных средств
-
Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых для клиентов среднего бизнеса; 10,6% годовых для клиентов малого бизнеса; размер льготной процентной ставки по кредиту устанавливается на срок до 36 месяцев. Для кредитных договоров, срок действия которых превышает 36 месяцев, с 37 месяца действия договора до даты окончания кредитного договора устанавливается плавающая процентная ставка на базе значений MosPrime3M
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Материальное обеспечение
- гарантии
- гарантии Корпорации МСП
- недвижимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
-
Форма выдачи
кредит
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; работающие в сферах: с/х, обрабатывающее пр-во, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туризм, развитие науки и технологий
-
Дополнительная информация
совместная программа с ОАО «МСП Банк»
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- невысокая процентная ставка;
- длительный срок финансирования;
- отсутствие дополнительных комиссий
-
Дата актуализации
25.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 23 городах России
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
1027739177377
в вашем городе
Москва
8 800 200-80-08
— единая справочная служба