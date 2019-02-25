Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения Цель кредита развитие бизнеса, инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 5 000 000

максимальный лимит суммы не ограничен

Срок кредита 1 год—10 лет

от 12 до 120 месяцев на приобретение недвижимости с ипотекой; от 12 до 84 месяцев на иные инвестиционные цели; от 12 до 36 месяцев на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% годовых для клиентов среднего бизнеса; 10,6% годовых для клиентов малого бизнеса; размер льготной процентной ставки по кредиту устанавливается на срок до 36 месяцев. Для кредитных договоров, срок действия которых превышает 36 месяцев, с 37 месяца действия договора до даты окончания кредитного договора устанавливается плавающая процентная ставка на базе значений MosPrime3M

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Материальное обеспечение гарантии гарантии Корпорации МСП недвижимое имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; работающие в сферах: с/х, обрабатывающее пр-во, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туризм, развитие науки и технологий

Дополнительная информация совместная программа с ОАО «МСП Банк»

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка; длительный срок финансирования; отсутствие дополнительных комиссий

Дата актуализации 25.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 23 городах России