Вход
Поиск
Банк Интеза, кредит для бизнеса

Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения

  • Цель кредита
    развитие бизнеса, инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 5 000 000
    максимальный лимит суммы не ограничен
  • Срок кредита
    1 год—10 лет
    от 12 до 120 месяцев на приобретение недвижимости с ипотекой; от 12 до 84 месяцев на иные инвестиционные цели; от 12 до 36 месяцев на пополнение оборотных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% годовых для клиентов среднего бизнеса; 10,6% годовых для клиентов малого бизнеса; размер льготной процентной ставки по кредиту устанавливается на срок до 36 месяцев. Для кредитных договоров, срок действия которых превышает 36 месяцев, с 37 месяца действия договора до даты окончания кредитного договора устанавливается плавающая процентная ставка на базе значений MosPrime3M
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • гарантии Корпорации МСП
    • недвижимое имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; работающие в сферах: с/х, обрабатывающее пр-во, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туризм, развитие науки и технологий
  • Дополнительная информация
    совместная программа с ОАО «МСП Банк»
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая процентная ставка;
    • длительный срок финансирования;
    • отсутствие дополнительных комиссий
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 23 городах России

Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
ОГРН
1027739177377
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 6 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса