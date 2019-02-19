Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—150 000 000
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Срок кредита
6 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
9,25—14,55%
при условии (кроме ВКЛ) размещения средств за 10 календарных дней до даты очередного платежа и/или при страховании у партнера банка; при невыполнении условия ставка увеличивается на 1,6 п. п.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2-3% от суммы кредита
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Комиссии за обслуживание кредита
до 0,25% от остатка ссудной задолженности
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Отсрочка начала погашения кредита
3 мес.
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- смешанное обеспечение
- товары в обороте
- транспортные средства
страхование товаров в обороте (не более 50% от общей структуры залога) обязательно, необходимость страхования иного залога определяется индивидуально банком
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Поручительство
владельцев бизнеса и связанных компаний
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб. (без НДС)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- возможен смешанный залог
- небольшой срок кредитования;
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- возможна ежемесячная комиссия за обслуживание кредита
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Дата актуализации
19.02.2019 14:47