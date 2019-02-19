Оборотный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—150 000 000

Срок кредита 6 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых 9,25—14,55%

при условии (кроме ВКЛ) размещения средств за 10 календарных дней до даты очередного платежа и/или при страховании у партнера банка; при невыполнении условия ставка увеличивается на 1,6 п. п.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2-3% от суммы кредита

Комиссии за обслуживание кредита до 0,25% от остатка ссудной задолженности

Отсрочка начала погашения кредита 3 мес.

Материальное обеспечение недвижимость оборудование смешанное обеспечение товары в обороте транспортные средства страхование товаров в обороте (не более 50% от общей структуры залога) обязательно, необходимость страхования иного залога определяется индивидуально банком

Поручительство владельцев бизнеса и связанных компаний

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб. (без НДС)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможен смешанный залог Минусы небольшой срок кредитования; наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; возможна ежемесячная комиссия за обслуживание кредита

Дата актуализации 19.02.2019 14:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный» в 21 городе России