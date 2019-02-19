Оборудование
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческого оборудования
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—150 000 000
ПВ — от 30% от стоимости приобретаемого оборудования либо по решению банка предоставляется дополнительное обеспечение
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
12,75—15,25%
при условии (кроме ВКЛ) размещения средств за 10 календарных дней до даты очередного платежа и/или при страховании у партнера банка; при невыполнении условия ставка увеличивается на 1,6 п. п.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2% от суммы кредита
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Комиссии за обслуживание кредита
0,2—0,25% от остатка ссудной задолженности
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Отсрочка начала погашения кредита
3 месяца
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
необходимость страхования залога определяется индивидуально; в качестве дополнительного обеспечения может выступать имеющийся в собственности автотранспорт, оборудование, недвижимость
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Поручительство
владельцев бизнеса и связанных компаний
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб. (без НДС)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- возможна ежемесячная комиссия за обслуживание кредита
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Дата актуализации
19.02.2019 14:54