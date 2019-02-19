Оборудование

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческого оборудования

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—150 000 000

ПВ — от 30% от стоимости приобретаемого оборудования либо по решению банка предоставляется дополнительное обеспечение

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 12,75—15,25%

при условии (кроме ВКЛ) размещения средств за 10 календарных дней до даты очередного платежа и/или при страховании у партнера банка; при невыполнении условия ставка увеличивается на 1,6 п. п.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2% от суммы кредита

Комиссии за обслуживание кредита 0,2—0,25% от остатка ссудной задолженности

Отсрочка начала погашения кредита 3 месяца

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество транспортные средства необходимость страхования залога определяется индивидуально; в качестве дополнительного обеспечения может выступать имеющийся в собственности автотранспорт, оборудование, недвижимость

Поручительство владельцев бизнеса и связанных компаний

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб. (без НДС)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; возможна ежемесячная комиссия за обслуживание кредита

Дата актуализации 19.02.2019 14:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборудование» в 21 городе России