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Локо-Банк, кредит для бизнеса

Автотранспорт

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение автотранспорта/спецтехники
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—150 000 000
    ПВ мин. 20% от стоимости приобретаемого автотранспорта/спецтехники либо по решению банка предоставляется дополнительное обеспечение
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    10,55—15,25%
    при условии (кроме ВКЛ) размещения средств за 10 календарных дней до даты очередного платежа и/или при страховании у партнера банка; при невыполнении условия ставка увеличивается на 1,6 п. п.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2% от суммы кредита
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,2% от остатка ссудной задолженности
  • Отсрочка начала погашения кредита
    3 месяца
  • Материальное обеспечение
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    необходимость страхования залога определяется индивидуально; в качестве дополнительного обеспечения может выступать имеющийся в собственности автотранспорт, оборудование, недвижимость

  • Поручительство
    для ЮЛ — владельцев бизнеса и связанных компаний; для ИП — супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 1 500 млн. руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • наличие ежемесячной комиссии за обслуживание кредита
  • Дата актуализации
    19.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Автотранспорт» в 21 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
ОГРН
1057711014195
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