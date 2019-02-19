Бизнес-ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—150 000 000

ПВ мин. 20% от стоимости приобретаемого оборудования либо по решению банка предоставляется дополнительное обеспечение

Срок кредита 6 мес.—10 лет

Ставка по кредиту годовых 9,25—14,75%

при условии (кроме ВКЛ) размещения средств за 10 календарных дней до даты очередного платежа и/или при страховании у партнера банка; при невыполнении условия ставка увеличивается на 1,6 п. п.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2% от суммы кредита

Комиссии за обслуживание кредита 0,2% от остатка ссудной задолженности

Отсрочка начала погашения кредита 9 месяцев

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество транспортные средства необходимость страхования залога определяется индивидуально; в качестве дополнительного обеспечения может выступать имеющийся в собственности автотранспорт, оборудование, недвижимость

Поручительство владельцев бизнеса и связанных компаний

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок финансирования Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; возможна ежемесячная комиссия за обслуживание кредита

Дата актуализации 19.02.2019 14:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 21 городе России