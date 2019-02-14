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Вологжанин, кредит для бизнеса

Овердрафт Комфорт

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей деятельности
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет заемщика, открытый в банке-кредиторе или в стороннем банке
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша 28 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    17—19%
    17% — 1 500 001—3 000 000 руб. 18% — 500 001—1 500 000 руб. 19% — до 500 000 руб.
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,16% — ежемесячно от лимита овердрафта; 0,3% от суммы сохраняемого лимита овердрафта — комиссия за сохранение лимита при снижении оборотов по расчетному счету
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    для ЮЛ — акционеров; для ИП — супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; поступление выручки не реже одного раза в 10 дней, отсутствие ареста расчетного счета, отсутствие картотеки неоплаченных в срок документов (картотеки № 2), отсутствие прочих ограничений на операции по расчетному счету, существенных по сумме
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие требования по залогу
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче и обслуживании овердрафта
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке и перевод оборотов;
    • банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
  • Дата актуализации
    14.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Комфорт» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
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Телефоны
(8172) 21-18-19

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