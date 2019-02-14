Овердрафт Комфорт

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет заемщика, открытый в банке-кредиторе или в стороннем банке

Срок кредита до 1 года

срок транша 28 дней

Ставка по кредиту годовых 17—19%

17% — 1 500 001—3 000 000 руб. 18% — 500 001—1 500 000 руб. 19% — до 500 000 руб.

Комиссии за обслуживание кредита 0,16% — ежемесячно от лимита овердрафта; 0,3% от суммы сохраняемого лимита овердрафта — комиссия за сохранение лимита при снижении оборотов по расчетному счету

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство для ЮЛ — акционеров; для ИП — супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; поступление выручки не реже одного раза в 10 дней, отсутствие ареста расчетного счета, отсутствие картотеки неоплаченных в срок документов (картотеки № 2), отсутствие прочих ограничений на операции по расчетному счету, существенных по сумме

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие требования по залогу Минусы наличие комиссии при выдаче и обслуживании овердрафта Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке и перевод оборотов; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 15:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Комфорт» в 5 городах России