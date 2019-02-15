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Камский Коммерческий Банк, кредит для бизнеса

Программа 6,5

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, пополнение оборотных средств по приоритетным отраслям
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 3 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    10,6% — для субъектов малого предпринимательства; 9,6% — для субъектов среднего предпринимательства
  • Комиссии за обслуживание кредита
    при единовременной оплате — 1,5% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.
  • Материальное обеспечение
    поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    не менее 50% от суммы кредита — залог ликвидного имущества; не более 50% от суммы кредита — поручительство гарантийного фонда

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; заемщик должен работать в следующих отраслях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электричество, газа и воды, строительство, туризм, транспорт и связь, здравоохранение, утилизация отходов, развитие науки, технологий и техники
  • Дополнительная информация
    вознаграждение НО «Гарантийный Фонд РТ» в размере от 0,75% до 1,5% годовых от суммы поручительства
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • комиссия за резервирование денежных средств
    Особые ограничения
    • по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту
  • Дата актуализации
    15.02.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
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