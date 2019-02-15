Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, пополнение оборотных средств по приоритетным отраслям
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 3 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
10,6% — для субъектов малого предпринимательства; 9,6% — для субъектов среднего предпринимательства
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Комиссии за обслуживание кредита
при единовременной оплате — 1,5% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.
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Материальное обеспечение
поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
не менее 50% от суммы кредита — залог ликвидного имущества; не более 50% от суммы кредита — поручительство гарантийного фонда
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; заемщик должен работать в следующих отраслях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электричество, газа и воды, строительство, туризм, транспорт и связь, здравоохранение, утилизация отходов, развитие науки, технологий и техники
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Дополнительная информация
вознаграждение НО «Гарантийный Фонд РТ» в размере от 0,75% до 1,5% годовых от суммы поручительства
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- комиссия за резервирование денежных средств
- по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту
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Дата актуализации
15.02.2019 11:00