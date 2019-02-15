Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, пополнение оборотных средств по приоритетным отраслям

Валюта рубли

Сумма кредита от 3 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

10,6% — для субъектов малого предпринимательства; 9,6% — для субъектов среднего предпринимательства

Комиссии за обслуживание кредита при единовременной оплате — 1,5% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.

Материальное обеспечение поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса не менее 50% от суммы кредита — залог ликвидного имущества; не более 50% от суммы кредита — поручительство гарантийного фонда

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; заемщик должен работать в следующих отраслях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электричество, газа и воды, строительство, туризм, транспорт и связь, здравоохранение, утилизация отходов, развитие науки, технологий и техники

Дополнительная информация вознаграждение НО «Гарантийный Фонд РТ» в размере от 0,75% до 1,5% годовых от суммы поручительства

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования Минусы комиссия за резервирование денежных средств Особые ограничения по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту

Дата актуализации 15.02.2019 11:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 10 городах России