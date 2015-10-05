МСБ-Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущих платежных разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—10 000 000
не более 50% от среднемесячного очищенного кредитового оборота за последние 3 календарных месяца
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Срок кредита
до 6 мес.
транш - 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
10,5—15%
10,5—14% годовых при сумме кредита от 1 млн руб., 15% годовых — до 1 млн руб.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы овердрафта
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
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Поручительство
поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
19.03.2019 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСБ-Овердрафт» в 10 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
1023900000080
в вашем городе
Москва
(4012) 59-00-99