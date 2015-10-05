МСБ-Овердрафт

Основные сведения Цель кредита финансирование текущих платежных разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—10 000 000

не более 50% от среднемесячного очищенного кредитового оборота за последние 3 календарных месяца

Срок кредита до 6 мес.

транш - 30 дней

Ставка по кредиту годовых 10,5—15%

10,5—14% годовых при сумме кредита от 1 млн руб., 15% годовых — до 1 млн руб.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы овердрафта

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день

Материальное обеспечение недвижимое имущество недвижимость оборудование товарно-материальные ценности транспортные средства

Поручительство поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 19.03.2019 16:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСБ-Овердрафт» в 10 городах России