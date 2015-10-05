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Энерготрансбанк, кредит для бизнеса

МСБ-Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущих платежных разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—10 000 000
    не более 50% от среднемесячного очищенного кредитового оборота за последние 3 календарных месяца
  • Срок кредита
    до 6 мес.
    транш - 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    10,5—15%
    10,5—14% годовых при сумме кредита от 1 млн руб., 15% годовых — до 1 млн руб.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы овердрафта
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
  • Материальное обеспечение
    • недвижимое имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • товарно-материальные ценности
    • транспортные средства
  • Поручительство
    поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    19.03.2019 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСБ-Овердрафт» в 10 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
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Телефоны
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