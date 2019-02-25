Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения Цель кредита инвестиции

Валюта рубли

Сумма кредита 3 000 000—1 000 000 000

Срок кредита до 10 лет

срок льготного фондирования – до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

10,6% годовых для субъектов малого предпринимательства, 9,6% годовых для среднего предпринимательства

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП обеспечение требуется в зависимости от условий кредитной программы

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику ЮЛ, ИП приоритетных отраслей — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка; отсутствуют доп.комиссии

Дата актуализации 25.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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