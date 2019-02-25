Льготная (Корпорация МСП)
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиции
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
3 000 000—1 000 000 000
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Срок кредита
до 10 лет
срок льготного фондирования – до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
10,6% годовых для субъектов малого предпринимательства, 9,6% годовых для среднего предпринимательства
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Материальное обеспечение
гарантии Корпорации МСП
обеспечение требуется в зависимости от условий кредитной программы
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП приоритетных отраслей — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- невысокая процентная ставка;
- отсутствуют доп.комиссии
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Дата актуализации
25.02.2019 14:01