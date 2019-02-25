Вход
Поиск
Россельхозбанк, кредит для бизнеса

Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения

  • Цель кредита
    инвестиции
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    3 000 000—1 000 000 000
  • Срок кредита
    до 10 лет
    срок льготного фондирования – до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    10,6% годовых для субъектов малого предпринимательства, 9,6% годовых для среднего предпринимательства
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    гарантии Корпорации МСП

    обеспечение требуется в зависимости от условий кредитной программы

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП приоритетных отраслей — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая процентная ставка;
    • отсутствуют доп.комиссии
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 1127 городах России

Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35 Банкоматы 56 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса