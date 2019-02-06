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Кубань Кредит, кредит для бизнеса

Программа 6,5

Основные сведения

  • Цель кредита
    инвестиции, пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов (не более 30% от суммы инвестиционных кредитов)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—1 000 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9,6%
    9,6% — для среднего бизнеса, 10,6% — для малого бизнеса
  • Материальное обеспечение
    гарантии Корпорации МСП

    залог в соответствии с требованиями банка, гарантии Корпорации МСП до 70% от основного долга по кредиту под 0,75% годовых от объема гарантий

  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; работа в отраслях: с/х, обрабатывающее пр-во; <nobr>пр-во</nobr> и распределение электроэнергии, воды, газа; строительство, транспорт, связи; внутренний туризм; высокотехнологичные проекты
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысока процентная ставка;
    • крупная сумма кредита
    Особые ограничения
    • на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 49 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
ОГРН
1022300003703
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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