Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита инвестиции, пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов (не более 30% от суммы инвестиционных кредитов)

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—1 000 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 9,6%

9,6% — для среднего бизнеса, 10,6% — для малого бизнеса

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП залог в соответствии с требованиями банка, гарантии Корпорации МСП до 70% от основного долга по кредиту под 0,75% годовых от объема гарантий

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; работа в отраслях: с/х, обрабатывающее пр-во; <nobr>пр-во</nobr> и распределение электроэнергии, воды, газа; строительство, транспорт, связи; внутренний туризм; высокотехнологичные проекты

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысока процентная ставка; крупная сумма кредита Особые ограничения на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях

Дата актуализации 06.02.2019 11:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 49 городах России