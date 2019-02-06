Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиции, пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов (не более 30% от суммы инвестиционных кредитов)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—1 000 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 9,6%
9,6% — для среднего бизнеса, 10,6% — для малого бизнеса
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Материальное обеспечение
гарантии Корпорации МСП
залог в соответствии с требованиями банка, гарантии Корпорации МСП до 70% от основного долга по кредиту под 0,75% годовых от объема гарантий
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; работа в отраслях: с/х, обрабатывающее пр-во; <nobr>пр-во</nobr> и распределение электроэнергии, воды, газа; строительство, транспорт, связи; внутренний туризм; высокотехнологичные проекты
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- невысока процентная ставка;
- крупная сумма кредита
- на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях
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Дата актуализации
06.02.2019 11:14