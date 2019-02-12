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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Программа 6,5

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000 000—1 000 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6%-для среднего бизнеса, 10,6%-для малого бизнеса
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    не взимается
  • Комиссии за обслуживание кредита
    не взимается
  • Материальное обеспечение
    гарантии Корпорации МСП

    в соответствии с условиями выбранного кредитного продукта

  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, работающие в областях: с/х; обрабатывающее пр-во; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт; связь
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая ставка;
    • нет доп.комиссий
    Минусы
    • небольшой срок кредитования
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
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