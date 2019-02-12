Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000 000—1 000 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6%-для среднего бизнеса, 10,6%-для малого бизнеса
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
не взимается
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Комиссии за обслуживание кредита
не взимается
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Материальное обеспечение
гарантии Корпорации МСП
в соответствии с условиями выбранного кредитного продукта
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, работающие в областях: с/х; обрабатывающее пр-во; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт; связь
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая ставка;
- нет доп.комиссий
- небольшой срок кредитования
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Дата актуализации
12.02.2019 17:27