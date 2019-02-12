Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000 000—1 000 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6%-для среднего бизнеса, 10,6%-для малого бизнеса

Комиссии при оформлении / выдаче кредита не взимается

Комиссии за обслуживание кредита не взимается

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП в соответствии с условиями выбранного кредитного продукта

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, работающие в областях: с/х; обрабатывающее пр-во; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт; связь

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; нет доп.комиссий Минусы небольшой срок кредитования

Дата актуализации 12.02.2019 17:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 7235 городах России