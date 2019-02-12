Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредитов в сторонних банках

Валюта рубли

Сумма кредита н/д

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 16%

в зависимости от вида обеспечения и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.

Комиссии за обслуживание кредита отсутствует

Срок рассмотрения заявки, дней 5—7

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость транспортные средства другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке; возможно оформление в залог имущества, оформленного в обеспечение по рефинансируемому кредиту в стороннем банке

Форма выдачи кредит кредитная линия

Условия досрочного погашения без ограничений

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 12.02.2019 11:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 11 городах России