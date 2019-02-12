Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредитов в сторонних банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
н/д
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 16%
в зависимости от вида обеспечения и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.
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Комиссии за обслуживание кредита
отсутствует
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Срок рассмотрения заявки, дней
5—7
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- транспортные средства
другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке; возможно оформление в залог имущества, оформленного в обеспечение по рефинансируемому кредиту в стороннем банке
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Условия досрочного погашения
без ограничений
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
12.02.2019 11:43