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Автоградбанк, кредит для бизнеса

Актив

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники, прицепов и полуприцепов, инструмента и оборудования
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—100 000 000
    ПВ для приобретения транспортных средств — 10—30%; спецтехники — 20—30%; оборудования — 30—50%
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13—14,5%
    в зависимости от вида обеспечения; −0,25—1,25 п. п. для членов АСГАП; +1 п. п. для ИП без страхования жизни; +1 п. п. без страхования залога; +1 п. п. в случае не поддержания заемщиком оборотов по расчетному счету, открытому в банке, в сумме не менее ссудной задолженности по выданному кредиту
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% авансовый платеж, 1,5% с рассрочкой до 3-х мес., 2% с рассрочкой до 6-ти мес.; для членов АСГАП: 0,5—1% авансовый платеж в зависимости от стажа в АСГАП, 1,5% с рассрочкой до 6 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • смешанное обеспечение
    • спецтехника
    • транспортные средства

    банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; обязательна оценка имущества

  • Поручительство
    учредителей, директора, залогодателей
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможен смешанный залог;
    • крупная сумма кредита;
    • возможен индивидуальный график погашения
    Минусы
    • наличие комиссии за обслуживание кредита
  • Дата актуализации
    30.01.2019 10:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Актив» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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