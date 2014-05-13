Актив
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники, прицепов и полуприцепов, инструмента и оборудования
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—100 000 000
ПВ для приобретения транспортных средств — 10—30%; спецтехники — 20—30%; оборудования — 30—50%
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
13—14,5%
в зависимости от вида обеспечения; −0,25—1,25 п. п. для членов АСГАП; +1 п. п. для ИП без страхования жизни; +1 п. п. без страхования залога; +1 п. п. в случае не поддержания заемщиком оборотов по расчетному счету, открытому в банке, в сумме не менее ссудной задолженности по выданному кредиту
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Комиссии за обслуживание кредита
1% авансовый платеж, 1,5% с рассрочкой до 3-х мес., 2% с рассрочкой до 6-ти мес.; для членов АСГАП: 0,5—1% авансовый платеж в зависимости от стажа в АСГАП, 1,5% с рассрочкой до 6 месяцев
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- смешанное обеспечение
- спецтехника
- транспортные средства
банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; обязательна оценка имущества
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Поручительство
учредителей, директора, залогодателей
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможен смешанный залог;
- крупная сумма кредита;
- возможен индивидуальный график погашения
- наличие комиссии за обслуживание кредита
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Дата актуализации
30.01.2019 10:45