Актив

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники, прицепов и полуприцепов, инструмента и оборудования

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—100 000 000

ПВ для приобретения транспортных средств — 10—30%; спецтехники — 20—30%; оборудования — 30—50%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 13—14,5%

в зависимости от вида обеспечения; −0,25—1,25 п. п. для членов АСГАП; +1 п. п. для ИП без страхования жизни; +1 п. п. без страхования залога; +1 п. п. в случае не поддержания заемщиком оборотов по расчетному счету, открытому в банке, в сумме не менее ссудной задолженности по выданному кредиту

Комиссии за обслуживание кредита 1% авансовый платеж, 1,5% с рассрочкой до 3-х мес., 2% с рассрочкой до 6-ти мес.; для членов АСГАП: 0,5—1% авансовый платеж в зависимости от стажа в АСГАП, 1,5% с рассрочкой до 6 месяцев

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество смешанное обеспечение спецтехника транспортные средства банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; обязательна оценка имущества

Поручительство учредителей, директора, залогодателей

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссий

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможен смешанный залог; крупная сумма кредита; возможен индивидуальный график погашения Минусы наличие комиссии за обслуживание кредита

Дата актуализации 30.01.2019 10:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Актив» в 19 городах России