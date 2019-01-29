Инвест
Основные сведения
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Цель кредита
создание материально-технической базы нового предприятия; внедрение новых технологий; развитие научно-технической базы и инновационной деятельности; расширение действующего производства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
3 500 000—100 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
13,9—14,9%
13,9% годовых при залоге недвижимости, 14,9% — транспорта, оборудования или при смешанном залоге
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Комиссии за обслуживание кредита
1% авансовый платеж; 1,5% с рассрочкой до 3 месяцев; 2% с рассрочкой до 6 месяцев
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- смешанное обеспечение
- спецтехника
- транспортные средства
банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; обязательна оценка имущества
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Поручительство
учредителей, директора, залогодателей
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможен смешанный залог;
- крупная сумма кредита;
- индивидуальный график погашения
- наличие комиссии за ведение ссудного счета
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Дата актуализации
29.01.2019 17:40