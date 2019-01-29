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Автоградбанк, кредит для бизнеса

Инвест

Основные сведения

  • Цель кредита
    создание материально-технической базы нового предприятия; внедрение новых технологий; развитие научно-технической базы и инновационной деятельности; расширение действующего производства
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    3 500 000—100 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13,9—14,9%
    13,9% годовых при залоге недвижимости, 14,9% — транспорта, оборудования или при смешанном залоге
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% авансовый платеж; 1,5% с рассрочкой до 3 месяцев; 2% с рассрочкой до 6 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • смешанное обеспечение
    • спецтехника
    • транспортные средства

    банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; обязательна оценка имущества

  • Поручительство
    учредителей, директора, залогодателей
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможен смешанный залог;
    • крупная сумма кредита;
    • индивидуальный график погашения
    Минусы
    • наличие комиссии за ведение ссудного счета
  • Дата актуализации
    29.01.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвест» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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