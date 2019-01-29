Инвест

Основные сведения Цель кредита создание материально-технической базы нового предприятия; внедрение новых технологий; развитие научно-технической базы и инновационной деятельности; расширение действующего производства

Валюта рубли

Сумма кредита 3 500 000—100 000 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 13,9—14,9%

13,9% годовых при залоге недвижимости, 14,9% — транспорта, оборудования или при смешанном залоге

Комиссии за обслуживание кредита 1% авансовый платеж; 1,5% с рассрочкой до 3 месяцев; 2% с рассрочкой до 6 месяцев

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество смешанное обеспечение спецтехника транспортные средства банк вправе потребовать дополнительное обеспечение; обязательна оценка имущества

Поручительство учредителей, директора, залогодателей

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссий

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможен смешанный залог; крупная сумма кредита; индивидуальный график погашения Минусы наличие комиссии за ведение ссудного счета

Дата актуализации 29.01.2019 17:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвест» в 19 городах России