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НБД-Банк, кредит для бизнеса

Программа 6,5

Основные сведения

  • Цель кредита
    инвестиции, пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000 000—1 000 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
    • ценные бумаги
  • Поручительство
    владельцев бизнеса
  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; ограничения по сфере деятельности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • большая сумма кредита
    Минусы
    • ограничения в сфере деятельности
  • Дата актуализации
    29.01.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 15 городах России

Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 220-00-22

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