Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиции, пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000 000—1 000 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
- ценные бумаги
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Поручительство
владельцев бизнеса
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; ограничения по сфере деятельности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка;
- большая сумма кредита
- ограничения в сфере деятельности
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Дата актуализации
29.01.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 15 городах России
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1025200000022
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Нижний Новгород
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