Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита инвестиции, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000 000—1 000 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства ценные бумаги

Поручительство владельцев бизнеса

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; ограничения по сфере деятельности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; большая сумма кредита Минусы ограничения в сфере деятельности

Дата актуализации 29.01.2019 17:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 15 городах России