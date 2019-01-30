Стимул
Основные сведения
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Цель кредита
модернизация, расширение, организация производства, в т. ч. нового производства (новых видов услуг); приобретение оборудования, недвижимого имущества, коммерческого автотранспорта и спецтехники; производственные цели, ремонт; пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—2 500 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
8,5—9,8%
в зависимости от цели
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- недвижимость
- приобретаемое имущество
страхование недвижимого имущества в обязательном порядке, страхование прочего имущества по согласованию с банком
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Поручительство
руководителя и/или собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без штрафов, по согласованию с банком
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие реструктуризаций банковских кредитов в течение последнего года; отсутствие отрицательной кредитной истории; оценка финансового положения как «хорошего» по критериям банка
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- низкая процентная ставка;
- смешанный залог
- регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области;
- проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке от общего оборота денежных средств по расчетным счетам в течение периода кредитования
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Дата актуализации
30.01.2019 17:18