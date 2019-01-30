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Вкабанк, кредит для бизнеса

Стимул

Основные сведения

  • Цель кредита
    модернизация, расширение, организация производства, в т. ч. нового производства (новых видов услуг); приобретение оборудования, недвижимого имущества, коммерческого автотранспорта и спецтехники; производственные цели, ремонт; пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—2 500 000
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    8,5—9,8%
    в зависимости от цели
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    страхование недвижимого имущества в обязательном порядке, страхование прочего имущества по согласованию с банком

  • Поручительство
    руководителя и/или собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов, по согласованию с банком
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие реструктуризаций банковских кредитов в течение последнего года; отсутствие отрицательной кредитной истории; оценка финансового положения как «хорошего» по критериям банка
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • смешанный залог
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области;
    • проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке от общего оборота денежных средств по расчетным счетам в течение периода кредитования
  • Дата актуализации
    30.01.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Стимул» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
ОГРН
1023000000210
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8512) 44-48-55

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