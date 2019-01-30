Стимул

Основные сведения Цель кредита модернизация, расширение, организация производства, в т. ч. нового производства (новых видов услуг); приобретение оборудования, недвижимого имущества, коммерческого автотранспорта и спецтехники; производственные цели, ремонт; пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—2 500 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 8,5—9,8%

в зависимости от цели

Комиссии за обслуживание кредита нет

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество недвижимость приобретаемое имущество страхование недвижимого имущества в обязательном порядке, страхование прочего имущества по согласованию с банком

Поручительство руководителя и/или собственников бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов, по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие реструктуризаций банковских кредитов в течение последнего года; отсутствие отрицательной кредитной истории; оценка финансового положения как «хорошего» по критериям банка

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; смешанный залог Особые ограничения регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области; проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке от общего оборота денежных средств по расчетным счетам в течение периода кредитования

Дата актуализации 30.01.2019 17:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Стимул» в 4 городах России