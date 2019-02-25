Фермер
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; инвестиции в основные фонды
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
250 000—5 000 000
на краткосрочные цели до 3 млн. руб.
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Срок кредита
до 5 лет
на краткосрочные цели до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
5%
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
фактических владельцев бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
сезонный график
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Срок существования бизнеса
24 месяца
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Требования к заемщику
ИП, крестьянско-фермерское хозяйство; доля выручки от реализации с/х продукции или продуктов ее переработки, должна составлять в стоимостном выражении не менее 70% от выручки по итогам анализируемого периода
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
- подтвержденный опыт работы в с/х бизнесе не менее 2-х лет
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Дата актуализации
25.02.2019 14:32