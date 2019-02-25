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РНКБ, кредит для бизнеса

Фермер

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; инвестиции в основные фонды
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    250 000—5 000 000
    на краткосрочные цели до 3 млн. руб.
  • Срок кредита
    до 5 лет
    на краткосрочные цели до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    5%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    фактических владельцев бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    сезонный график
  • Срок существования бизнеса
    24 месяца
  • Требования к заемщику
    ИП, крестьянско-фермерское хозяйство; доля выручки от реализации с/х продукции или продуктов ее переработки, должна составлять в стоимостном выражении не менее 70% от выручки по итогам анализируемого периода
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • подтвержденный опыт работы в с/х бизнесе не менее 2-х лет
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Фермер» в 47 городах России

Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
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