Фермер

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; инвестиции в основные фонды

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—5 000 000

на краткосрочные цели до 3 млн. руб.

Срок кредита до 5 лет

на краткосрочные цели до 1 года

Ставка по кредиту годовых 5%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника транспортные средства

Поручительство фактических владельцев бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения сезонный график

Срок существования бизнеса 24 месяца

Требования к заемщику ИП, крестьянско-фермерское хозяйство; доля выручки от реализации с/х продукции или продуктов ее переработки, должна составлять в стоимостном выражении не менее 70% от выручки по итогам анализируемого периода

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы подтвержденный опыт работы в с/х бизнесе не менее 2-х лет

Дата актуализации 25.02.2019 14:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Фермер» в 47 городах России