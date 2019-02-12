Программа «6,5»

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов или производств, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 3 000 000—1 000 000 000

общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках программы, не может превышать 4 млрд рублей

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% годовых для среднего бизнеса, 10,6% годовых для малого бизнеса

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет данных

Комиссии за обслуживание кредита нет данных

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, работающих в отраслях: с/х, обрабатывающее производство, в т. ч. производство пищевых продуктов, переработка с/х продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, связь, внутренний туризм, высокие технологии

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; большая сумма кредита

Дата актуализации 12.02.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа «6,5»» в 7 городах России