Программа «6,5»
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов или производств, пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
3 000 000—1 000 000 000
общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках программы, не может превышать 4 млрд рублей
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых для среднего бизнеса, 10,6% годовых для малого бизнеса
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет данных
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Комиссии за обслуживание кредита
нет данных
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Материальное обеспечение
гарантии Корпорации МСП
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, работающих в отраслях: с/х, обрабатывающее производство, в т. ч. производство пищевых продуктов, переработка с/х продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, связь, внутренний туризм, высокие технологии
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- низкая процентная ставка;
- большая сумма кредита
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Дата актуализации
12.02.2019 17:57