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Банк «Санкт-Петербург», кредит для бизнеса

Программа «6,5»

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов или производств, пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    3 000 000—1 000 000 000
    общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках программы, не может превышать 4 млрд рублей
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% годовых для среднего бизнеса, 10,6% годовых для малого бизнеса
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет данных
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет данных
  • Материальное обеспечение
    гарантии Корпорации МСП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, работающих в отраслях: с/х, обрабатывающее производство, в т. ч. производство пищевых продуктов, переработка с/х продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, связь, внутренний туризм, высокие технологии
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • большая сумма кредита
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа «6,5»» в 7 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
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