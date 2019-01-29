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СМП Банк, кредит для бизнеса

Оборотный

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—200 000 000
  • Срок кредита
    3 мес.—2 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • сырье/материалы
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    обеспечение ТМЦ до 100% от суммы кредита, при этом часть кредита, которую обеспечивает ТМЦ, не может превышать 50 млн. руб.

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • разные варианты залога
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    29.01.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный» в 39 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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