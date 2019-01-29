Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—200 000 000
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Срок кредита
3 мес.—2 года
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- сырье/материалы
- товары в обороте
- транспортные средства
обеспечение ТМЦ до 100% от суммы кредита, при этом часть кредита, которую обеспечивает ТМЦ, не может превышать 50 млн. руб.
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- разные варианты залога
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
29.01.2019 15:29