Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиции
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—300 000 000
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
ТМЦ до 25% от суммы запрашиваемого кредита по кредитам до 36 мес.; не менее 30% недвижимости при кредитах свыше 30 млн. руб. или сроке свыше 36 мес.
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- разные варианты залога
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
29.01.2019 15:29