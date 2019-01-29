Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита инвестиции

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—300 000 000

Срок кредита 1 год—5 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП земельные участки недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество транспортные средства ТМЦ до 25% от суммы запрашиваемого кредита по кредитам до 36 мес.; не менее 30% недвижимости при кредитах свыше 30 млн. руб. или сроке свыше 36 мес.

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; разные варианты залога Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 29.01.2019 15:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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