Под залог недвижимости

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—300 000 000

Срок кредита до 7 лет

до 3 лет на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых от 10,9%

ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость квартира, жилой дом, нежилое здание (с земельным участком)/помещение (офис, склад)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредитования на длительный срок; различные варианты залога Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 29.01.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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