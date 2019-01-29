Под залог недвижимости
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—300 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
до 3 лет на пополнение оборотных средств
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Ставка по кредиту годовых
от 10,9%
ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
квартира, жилой дом, нежилое здание (с земельным участком)/помещение (офис, склад)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредитования на длительный срок;
- различные варианты залога
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
29.01.2019 15:32