Овердрафт

Основные сведения Цель кредита финансирование текущих платежных разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 2 000 000—60 000 000

до 50% от объема среднемесячных чистых кредитовых оборотов

Срок кредита до 6 мес.

транши до 30 / 60 дней

Ставка по кредиту годовых от 11%

ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; залог не требуется; учитываются обороты в сторонних банках Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения требуется перевод оборотов в банк

Дата актуализации 29.01.2019 15:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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