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СМП Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущих платежных разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    2 000 000—60 000 000
    до 50% от объема среднемесячных чистых кредитовых оборотов
  • Срок кредита
    до 6 мес.
    транши до 30 / 60 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • залог не требуется;
    • учитываются обороты в сторонних банках
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • требуется перевод оборотов в банк
  • Дата актуализации
    29.01.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 39 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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