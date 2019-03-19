Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование действующих кредитов, задолженности по лизингу в сторонних банках или лизинговых компаниях
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—14 500 000
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11,5%
возможно снизить ставку на 0,5 п. п. при положительной кредитной истории; на 0,1 п. п. при заключении договора на зарплатный проект; на 1,5 п. п. при получении в качестве обеспечения гарантии АО «Корпорация «МСП» в размере не менее 50% от суммы кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5% от суммы кредита
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- собственные векселя банка
- ценные бумаги
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Поручительство
требуется
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
9 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; документальное подтверждение доходов от ведения бизнеса; для ИП возраст старше 21 года
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- длительный срок финансирования
- наличие (открытие) расчетного счета в банке с подключенной системой Интернет-банк и SMS-информированием
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Дата актуализации
19.03.2019 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 9 городах России
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
1025900000048
в вашем городе
Москва
8 800 100-10-40
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