Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование действующих кредитов, задолженности по лизингу в сторонних банках или лизинговых компаниях

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—14 500 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 11,5%

возможно снизить ставку на 0,5 п. п. при положительной кредитной истории; на 0,1 п. п. при заключении договора на зарплатный проект; на 1,5 п. п. при получении в качестве обеспечения гарантии АО «Корпорация «МСП» в размере не менее 50% от суммы кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Материальное обеспечение не требуется недвижимость собственные векселя банка ценные бумаги

Поручительство требуется

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 9 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; документальное подтверждение доходов от ведения бизнеса; для ИП возраст старше 21 года

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке с подключенной системой Интернет-банк и SMS-информированием

Дата актуализации 19.03.2019 13:25 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 9 городах России