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Запсибкомбанк, кредит для бизнеса

Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов и производств; пополнение оборотного капитала (кроме предприятий сферы торговли)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—1 000 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6%-для субъектов среднего бизнеса; 10,6%-для субъектов малого бизнеса
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет данных
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • основные средства
  • Поручительство
    Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»; супруга/ги (для ИП); собственников бизнеса (для ЮЛ)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    ЮЛ; ИП; ведение бизнеса с отраслях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, деятельность в области информации, деятельность профессиональная, научная и техническая, деятельность в области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация отходов
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • большая сумма кредита;
    • низкая процентная ставка
    Минусы
    • небольшой срок льготного кредитования по указанным ставкам
    • на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 45 городах России

Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
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