Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения Цель кредита финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов и производств; пополнение оборотного капитала (кроме предприятий сферы торговли)

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—1 000 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6%-для субъектов среднего бизнеса; 10,6%-для субъектов малого бизнеса

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет данных

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП основные средства

Поручительство Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»; супруга/ги (для ИП); собственников бизнеса (для ЮЛ)

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику ЮЛ; ИП; ведение бизнеса с отраслях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, деятельность в области информации, деятельность профессиональная, научная и техническая, деятельность в области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация отходов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы большая сумма кредита; низкая процентная ставка Минусы небольшой срок льготного кредитования по указанным ставкам на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях

Дата актуализации 25.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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