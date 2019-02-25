Льготная (Корпорация МСП)
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов и производств; пополнение оборотного капитала (кроме предприятий сферы торговли)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—1 000 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6%-для субъектов среднего бизнеса; 10,6%-для субъектов малого бизнеса
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет данных
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- основные средства
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Поручительство
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»; супруга/ги (для ИП); собственников бизнеса (для ЮЛ)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ; ИП; ведение бизнеса с отраслях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, деятельность в области информации, деятельность профессиональная, научная и техническая, деятельность в области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация отходов
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- большая сумма кредита;
- низкая процентная ставка
- небольшой срок льготного кредитования по указанным ставкам
- на сайте банка отсутствует информация о доп.комиссиях
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Дата актуализации
25.02.2019 14:01