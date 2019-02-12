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ИК Банк, кредит для бизнеса

Микро бизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиционные
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—3 000 000
    сумма кредита не может превышать размер двухкратной среднемесячной выручки предприятия за последний отчетный год
  • Срок кредита
    до 4 лет
    на пополнение оборотных средств - до 3 лет, на инвестиционные цели - до 4 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    от 12% при залоге недвижимости и депозитов, от 14% при другом залоге
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,75% от суммы кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    страхование залога обязательно

  • Поручительство
    собственников бизнеса и залогодателей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
    • овердрафт
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; обязательное условие по поддержанию оборотов по расчетному счету (для новых клиентов — начиная с 3 месяца кредитования)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев
    Минусы
    • страхование залога обязательно;
    • наличие доп.комиссий
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • поддержание оборотов (в размере, определенном кредитным комитетом, но не менее 75% от суммы кредита), начиная со второго полного месяца кредитования
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Микро бизнес» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
ОГРН
1021600000751
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 238-03-39

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