Микро бизнес

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиционные

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—3 000 000

сумма кредита не может превышать размер двухкратной среднемесячной выручки предприятия за последний отчетный год

Срок кредита до 4 лет

на пополнение оборотных средств - до 3 лет, на инвестиционные цели - до 4 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

от 12% при залоге недвижимости и депозитов, от 14% при другом залоге

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,75% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость оборудование спецтехника товары в обороте транспортные средства страхование залога обязательно

Поручительство собственников бизнеса и залогодателей

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) овердрафт

Режим погашения индивидуальный график ежемесячно

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; обязательное условие по поддержанию оборотов по расчетному счету (для новых клиентов — начиная с 3 месяца кредитования)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев Минусы страхование залога обязательно; наличие доп.комиссий Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; поддержание оборотов (в размере, определенном кредитным комитетом, но не менее 75% от суммы кредита), начиная со второго полного месяца кредитования

Дата актуализации 12.02.2019 15:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Микро бизнес» в 2 городах России