Микро бизнес
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиционные
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—3 000 000
сумма кредита не может превышать размер двухкратной среднемесячной выручки предприятия за последний отчетный год
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Срок кредита
до 4 лет
на пополнение оборотных средств - до 3 лет, на инвестиционные цели - до 4 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
от 12% при залоге недвижимости и депозитов, от 14% при другом залоге
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,75% от суммы кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 месяцев
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товары в обороте
- транспортные средства
страхование залога обязательно
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Поручительство
собственников бизнеса и залогодателей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
- овердрафт
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Режим погашения
индивидуальный график
ежемесячно
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; обязательное условие по поддержанию оборотов по расчетному счету (для новых клиентов — начиная с 3 месяца кредитования)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев
Особые ограничения
- страхование залога обязательно;
- наличие доп.комиссий
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- поддержание оборотов (в размере, определенном кредитным комитетом, но не менее 75% от суммы кредита), начиная со второго полного месяца кредитования
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Дата актуализации
12.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Микро бизнес» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
1021600000751
в вашем городе
Москва
(843) 238-03-39