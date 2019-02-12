Выгодный кредит

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; инвестиционные

Валюта рубли

Сумма кредита 2 500 000—30 000 000

сумма кредита не может превышать размер двухкратной среднемесячной выручки предприятия за последний отчетный год

Срок кредита до 4 лет

до 2 лет - на пополнение оборотных средств, до 4 лет - на инвестиционные цели

Ставка по кредиту годовых от 10%

процентная ставка по депозиту + 4% годовых

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение гарантийный депозит

Поручительство собственников бизнеса и залогодателей

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график ежемесячно

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; стабильная и прибыльная деятельность, наличие собственного капитала и активов; стабильная выручка (кроме сезонного характера работ); отсутствие картотеки № 2, просроченных кредитов в других банках, просроченных платежей в бюджет и налоговые органы; в отношении компании не осуществляется процедура банкротства (ликвидации)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев Минусы наличие доп.комиссий Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; поддержание оборотов (в размере, определенном кредитным комитетом), начиная со второго полного месяца кредитования

Дата актуализации 12.02.2019 15:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Выгодный кредит» в 2 городах России