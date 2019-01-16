Овердрафт

Основные сведения Цель кредита любые

Валюта рубли

Сумма кредита до 50% среднемесячного оборота по расчетным счетам за последние 3 месяца

Срок кредита транши до 30 дней

Ставка по кредиту годовых от 11,5%

Срок рассмотрения заявки, дней 3

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы учитываются обороты по расчетным счетам в других банках; возможна выдача кредита без залога

Дата актуализации 16.01.2019 15:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 24 городах России