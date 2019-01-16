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Дальневосточный Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50% среднемесячного оборота по расчетным счетам за последние 3 месяца
  • Срок кредита
    транши до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11,5%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • учитываются обороты по расчетным счетам в других банках;
    • возможна выдача кредита без залога
  • Дата актуализации
    16.01.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 24 городах России

Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9 Банкоматы 58 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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