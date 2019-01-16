Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
любые
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50% среднемесячного оборота по расчетным счетам за последние 3 месяца
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Срок кредита
транши до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 11,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
3
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- учитываются обороты по расчетным счетам в других банках;
- возможна выдача кредита без залога
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Дата актуализации
16.01.2019 15:18