Агро Инвест

Основные сведения Цель кредита приобретение с/х и автомобильной техники, оборудования, осуществление иных расходов, связанных с модернизацией и приобретением основных средств, рефинансирование задолженности перед сторонним банком

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—70 000 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 10,8%

итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Материальное обеспечение приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства допускается кредитование под залог приобретаемых сельскохозяйственных машин, техники и оборудования при наличии первоначального взноса; возможна замена первоначального взноса твердым залогом, залоговой стоимостью не менее суммы первоначального взноса; допускается кредитование под иное обеспечение при условии предоставления покрытия кредита не менее чем на 100% его стоимости твердым залогом по залоговой стоимости

Поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; Минусы наличие комиссии за выдачу кредита; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 17.03.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Агро Инвест» в 49 городах России