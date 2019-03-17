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Крайинвестбанк, кредит для бизнеса

Агро Инвест

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение с/х и автомобильной техники, оборудования, осуществление иных расходов, связанных с модернизацией и приобретением основных средств, рефинансирование задолженности перед сторонним банком
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—70 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10,8%
    итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,5% от суммы кредита
  • Материальное обеспечение
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    допускается кредитование под залог приобретаемых сельскохозяйственных машин, техники и оборудования при наличии первоначального взноса; возможна замена первоначального взноса твердым залогом, залоговой стоимостью не менее суммы первоначального взноса; допускается кредитование под иное обеспечение при условии предоставления покрытия кредита не менее чем на 100% его стоимости твердым залогом по залоговой стоимости

  • Поручительство
    основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    Минусы
    • наличие комиссии за выдачу кредита;
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    17.03.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Агро Инвест» в 49 городах России

Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
ОГРН
1022300000029
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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