Агро Инвест
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение с/х и автомобильной техники, оборудования, осуществление иных расходов, связанных с модернизацией и приобретением основных средств, рефинансирование задолженности перед сторонним банком
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—70 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 10,8%
итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5% от суммы кредита
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Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
допускается кредитование под залог приобретаемых сельскохозяйственных машин, техники и оборудования при наличии первоначального взноса; возможна замена первоначального взноса твердым залогом, залоговой стоимостью не менее суммы первоначального взноса; допускается кредитование под иное обеспечение при условии предоставления покрытия кредита не менее чем на 100% его стоимости твердым залогом по залоговой стоимости
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Поручительство
основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу кредита;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
17.03.2019 17:57