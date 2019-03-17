Агро Оборот

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—50 000 000

Срок кредита до 1 года и 6 мес.

от 3-х месяцев

Ставка по кредиту годовых от 10,4%

итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Материальное обеспечение гарантии земельные участки недвижимое имущество недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства

Поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; различные способы кредитования Минусы наличие комиссии за выдачу кредита; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки; короткий срок кредитования Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 17.03.2019 18:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Агро Оборот» в 49 городах России