Агро Оборот
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—50 000 000
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Срок кредита
до 1 года и 6 мес.
от 3-х месяцев
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Ставка по кредиту годовых
от 10,4%
итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния Заемщика, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5% от суммы кредита
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Материальное обеспечение
- гарантии
- земельные участки
- недвижимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- различные способы кредитования
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу кредита;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки;
- короткий срок кредитования
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
17.03.2019 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Агро Оборот» в 49 городах России
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
1022300000029
в вашем городе
Краснодар
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