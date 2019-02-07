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Курган, кредит для бизнеса

Пополнение оборотных средств

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств (закуп товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    н/д
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14%
    процентная ставка устанавливается индивидуально каждому заемщику
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 10
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства

    страхование имущества либо жизни заемщика в пользу банка

  • Поручительство
    физических и юридических лиц (как альтернатива залогу)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита
    Минусы
    • небольшой срок финансирования
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) счета в банке;
    • страхование имущества и жизни заемщика
  • Дата актуализации
    07.02.2019 19:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Пополнение оборотных средств» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
ОГРН
1024500000029
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Телефоны
(3522) 60-04-10

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