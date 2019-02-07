Приобретение коммерческой недвижимости

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита до 50% от стоимости приобретаемой недвижимости; до 100% от стоимости приобретаемой недвижимости, при условии оформления в залог банку уже имеющегося в собственности заемщика (поручителей) имущества

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

процентная ставка устанавливается индивидуально каждому заемщику

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 10

Материальное обеспечение корпоративное имущество недвижимость приобретаемое имущество страхование имущества либо жизни заемщика в пользу банка

Поручительство физических и юридических лиц (как альтернатива залогу)

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита Минусы небольшой срок финансирования Особые ограничения наличие (открытие) счета в банке; страхование имущества и жизни заемщика

Дата актуализации 07.02.2019 19:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Приобретение коммерческой недвижимости» в 2 городах России