Приобретение коммерческой недвижимости
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 50% от стоимости приобретаемой недвижимости; до 100% от стоимости приобретаемой недвижимости, при условии оформления в залог банку уже имеющегося в собственности заемщика (поручителей) имущества
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 13,5%
процентная ставка устанавливается индивидуально каждому заемщику
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Комиссии за обслуживание кредита
нет
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 10
-
Материальное обеспечение
- корпоративное имущество
- недвижимость
- приобретаемое имущество
страхование имущества либо жизни заемщика в пользу банка
-
Поручительство
физических и юридических лиц (как альтернатива залогу)
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
-
Условия досрочного погашения
без штрафов
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита
Особые ограничения
- небольшой срок финансирования
- наличие (открытие) счета в банке;
- страхование имущества и жизни заемщика
-
Дата актуализации
07.02.2019 19:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Приобретение коммерческой недвижимости» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
1024500000029
в вашем городе
Курган
(3522) 60-04-10