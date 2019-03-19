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Черноморский банк развития и реконструкции, кредит для бизнеса

Агробизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; расширение основной деятельности; приобретение, модернизация и ремонт основных средств, недвижимости; рефинансирование задолженности клиентов из сторонних банков; финансирование расходов, связанных с развитием растениеводства и животноводства
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 60 000 000
    в зависимости от целей кредитования, по результатам оценки финансового состояния и платежеспособности клиента, оборотов по расчетному счету, предоставленного обеспечения
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 12 мес. на пополнение оборотных средств, до 48 мес. на развитие бизнеса, до 60 мес. на приобретение недвижимости, земельных участков
  • Ставка по кредиту годовых
    13—15%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. для ЮЛ, мин. 5 000 руб. для ИП
  • Комиссии за обслуживание кредита
    до 1% от лимита кредитования за изменение условий кредитования
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • дебиторская задолженность
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • спецтехника
    • транспортные средства

    требуется страхование имущества по рискам, предусмотренным кредитной политикой банка

  • Поручительство
    для ЮЛ — руководителей/собственников, для ИП — супругов, по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    проценты ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ и ИП — сельскохозяйственные товаропроизводители
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога;
    • большая сумма кредита
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов
  • Дата актуализации
    19.03.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Агробизнес» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
ОГРН
1149102030186
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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