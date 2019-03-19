Агробизнес
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; расширение основной деятельности; приобретение, модернизация и ремонт основных средств, недвижимости; рефинансирование задолженности клиентов из сторонних банков; финансирование расходов, связанных с развитием растениеводства и животноводства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 60 000 000
в зависимости от целей кредитования, по результатам оценки финансового состояния и платежеспособности клиента, оборотов по расчетному счету, предоставленного обеспечения
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Срок кредита
до 5 лет
до 12 мес. на пополнение оборотных средств, до 48 мес. на развитие бизнеса, до 60 мес. на приобретение недвижимости, земельных участков
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Ставка по кредиту годовых
13—15%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. для ЮЛ, мин. 5 000 руб. для ИП
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Комиссии за обслуживание кредита
до 1% от лимита кредитования за изменение условий кредитования
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- дебиторская задолженность
- залог 3-их лиц
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- транспортные средства
требуется страхование имущества по рискам, предусмотренным кредитной политикой банка
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Поручительство
для ЮЛ — руководителей/собственников, для ИП — супругов, по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
проценты ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ и ИП — сельскохозяйственные товаропроизводители
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога;
- большая сумма кредита
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов
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Дата актуализации
19.03.2019 17:06