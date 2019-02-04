Жилищное строительство

Основные сведения Цель кредита финансирование строительства объектов недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита до 100 000 000

ПВ — от 30%

Срок кредита 1 год—3 года

Ставка по кредиту годовых от 14,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,2% от суммы кредита

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; длительный срок финансирования Особые ограничения обязательно наличие проектно-сметной документации и разрешения на строительство

Дата актуализации 04.02.2019 19:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Жилищное строительство» в 4 городах России