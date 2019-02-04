Рантье
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
до 15 000 000 руб. — для микро; 15 000 000—30 000 000 руб. — для малого бизнеса
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13,49%
от 13,49% для малого; от 13,9% — для микробизнеса; ставка зависит от суммы кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,3% от суммы кредита — для малого; 0,5% от суммы кредита — для микробизнеса
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
погашение кредита арендными потоками; погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
по согласованию с банком
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы крупная сумма финансирования и длительный срок финансированияМинусы макс. ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
04.02.2019 15:22