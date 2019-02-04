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Банк Казани, кредит для бизнеса

Рантье

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
    до 15 000 000 руб. — для микро; 15 000 000—30 000 000 руб. — для малого бизнеса
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,49%
    от 13,49% для малого; от 13,9% — для микробизнеса; ставка зависит от суммы кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,3% от суммы кредита — для малого; 0,5% от суммы кредита — для микробизнеса
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график

    погашение кредита арендными потоками; погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    по согласованию с банком
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы крупная сумма финансирования и длительный срок финансирования
    Минусы макс. ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    04.02.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рантье» в 4 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 518-98-98

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