Рантье

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

до 15 000 000 руб. — для микро; 15 000 000—30 000 000 руб. — для малого бизнеса

Срок кредита 1 год—7 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,49%

от 13,49% для малого; от 13,9% — для микробизнеса; ставка зависит от суммы кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,3% от суммы кредита — для малого; 0,5% от суммы кредита — для микробизнеса

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график погашение кредита арендными потоками; погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования и длительный срок финансирования Минусы макс. ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 04.02.2019 15:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рантье» в 4 городах России