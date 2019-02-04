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Банк Казани, кредит для бизнеса

Экспресс оборотный

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закуп сырья и полуфабрикатов, товаров и прочее)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
    до 1 000 000 руб. — по программе «Микро»; 1 000 000—10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»
  • Срок кредита
    до 2 лет
    до 1 года по программе "Микро"
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,9%
    от 14,9% годовых — по программе «Средний»; от 15,9% годовых — по программе «Малый»; от 16,9% годовых — по программе «Микро»
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,2% — по программе «Средний»; 0,3% — по программе «Малый»; 0,5% — по программе «Микро»
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства

    при сумме кредита до 500 тыс.рублей залог не требуется

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    по согласованию с банком.
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • для микро-бизнеса залог не требуется
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • требуется открытие счета в банке
  • Дата актуализации
    04.02.2019 20:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс оборотный» в 4 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 518-98-98

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