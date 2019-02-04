Экспресс оборотный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закуп сырья и полуфабрикатов, товаров и прочее)

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

до 1 000 000 руб. — по программе «Микро»; 1 000 000—10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»

Срок кредита до 2 лет

до 1 года по программе "Микро"

Ставка по кредиту годовых от 14,9%

от 14,9% годовых — по программе «Средний»; от 15,9% годовых — по программе «Малый»; от 16,9% годовых — по программе «Микро»

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,2% — по программе «Средний»; 0,3% — по программе «Малый»; 0,5% — по программе «Микро»

Материальное обеспечение не требуется недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства при сумме кредита до 500 тыс.рублей залог не требуется

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения по согласованию с банком.

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы для микро-бизнеса залог не требуется Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения требуется открытие счета в банке

Дата актуализации 04.02.2019 20:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс оборотный» в 4 городах России