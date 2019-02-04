Экспресс оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закуп сырья и полуфабрикатов, товаров и прочее)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
до 1 000 000 руб. — по программе «Микро»; 1 000 000—10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»
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Срок кредита
до 2 лет
до 1 года по программе "Микро"
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Ставка по кредиту годовых
от 14,9%
от 14,9% годовых — по программе «Средний»; от 15,9% годовых — по программе «Малый»; от 16,9% годовых — по программе «Микро»
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,2% — по программе «Средний»; 0,3% — по программе «Малый»; 0,5% — по программе «Микро»
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
при сумме кредита до 500 тыс.рублей залог не требуется
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
по согласованию с банком.
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- для микро-бизнеса залог не требуется
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- требуется открытие счета в банке
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Дата актуализации
04.02.2019 20:20