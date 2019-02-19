Госконтракт плюс

Основные сведения Цель кредита исполнение контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

до 50% от суммы контракта

Срок кредита до 2 лет

срок транша/единоразового кредита – до 60 дней

Ставка по кредиту годовых от 14,5%

итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость транспортные средства залог прав требования по залоговому счету; необходимость страхования залога определяется индивидуально

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, годовая выручка до 1 500 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита Минусы наличие комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 19.02.2019 14:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Госконтракт плюс» в 21 городе России