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Локо-Банк, кредит для бизнеса

Госконтракт плюс

Основные сведения

  • Цель кредита
    исполнение контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50 000 000
    до 50% от суммы контракта
  • Срок кредита
    до 2 лет
    срок транша/единоразового кредита – до 60 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,5%
    итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита
  • Материальное обеспечение
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимость
    • транспортные средства

    залог прав требования по залоговому счету; необходимость страхования залога определяется индивидуально

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, годовая выручка до 1 500 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    19.02.2019 14:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Госконтракт плюс» в 21 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
ОГРН
1057711014195
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