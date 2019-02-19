Госконтракт плюс
Основные сведения
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Цель кредита
исполнение контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
до 50% от суммы контракта
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Срок кредита
до 2 лет
срок транша/единоразового кредита – до 60 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 14,5%
итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита
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Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимость
- транспортные средства
залог прав требования по залоговому счету; необходимость страхования залога определяется индивидуально
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
ЮЛ, годовая выручка до 1 500 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита
- наличие комиссии при выдаче кредита
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Дата актуализации
19.02.2019 14:09