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Сибсоцбанк, кредит для бизнеса

Гарантия развития

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение и ремонт основных средств; приобретение зданий, сооружений, помещений, земельных участков (вкл. перестройку и ремонт); строительство (реконструкция) для собственных нужд зданий, строений и сооружений; пополнение оборотных средств, в т. ч. приобретение товарно-материальных ценностей, сырья и т. д.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—10 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    в соответствие с тарифами банка
  • Комиссии за обслуживание кредита
    в соответствие с тарифами банка
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    не менее 50% залога по оформляемому кредиту, за исключением товарно-материальных ценностей; поручительство некоммерческой организации «Алтайский фонд МСП» до 50% от суммы кредита

  • Поручительство
    фонда — до 50% от суммы кредита
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным кредитам в последние 12 месяцев; сфера деятельности — обрабатывающие производства, переработка с/х сырья, строительство и производство строительных материалов, предоставление услуг, инновационная деятельность, туристско-рекреационная деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма, деятельность с/х кооперативов и потребительских обществ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка
    Минусы
    • дополнительные комиссии в соответствии с тарифами банка
    Особые ограничения
    • регистрация бизнеса на территории края
  • Дата актуализации
    16.01.2019 16:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Гарантия развития» в 9 городах России

Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
ОГРН
1022200525819
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3852) 37-02-01

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