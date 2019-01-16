Гарантия развития
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение и ремонт основных средств; приобретение зданий, сооружений, помещений, земельных участков (вкл. перестройку и ремонт); строительство (реконструкция) для собственных нужд зданий, строений и сооружений; пополнение оборотных средств, в т. ч. приобретение товарно-материальных ценностей, сырья и т. д.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—10 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
11%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
в соответствие с тарифами банка
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Комиссии за обслуживание кредита
в соответствие с тарифами банка
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
не менее 50% залога по оформляемому кредиту, за исключением товарно-материальных ценностей; поручительство некоммерческой организации «Алтайский фонд МСП» до 50% от суммы кредита
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Поручительство
фонда — до 50% от суммы кредита
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным кредитам в последние 12 месяцев; сфера деятельности — обрабатывающие производства, переработка с/х сырья, строительство и производство строительных материалов, предоставление услуг, инновационная деятельность, туристско-рекреационная деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма, деятельность с/х кооперативов и потребительских обществ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка
Особые ограничения
- дополнительные комиссии в соответствии с тарифами банка
- регистрация бизнеса на территории края
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Дата актуализации
16.01.2019 16:18