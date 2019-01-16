Гарантия развития

Основные сведения Цель кредита приобретение и ремонт основных средств; приобретение зданий, сооружений, помещений, земельных участков (вкл. перестройку и ремонт); строительство (реконструкция) для собственных нужд зданий, строений и сооружений; пополнение оборотных средств, в т. ч. приобретение товарно-материальных ценностей, сырья и т. д.

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—10 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 11%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита в соответствие с тарифами банка

Комиссии за обслуживание кредита в соответствие с тарифами банка

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса не менее 50% залога по оформляемому кредиту, за исключением товарно-материальных ценностей; поручительство некоммерческой организации «Алтайский фонд МСП» до 50% от суммы кредита

Поручительство фонда — до 50% от суммы кредита

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным кредитам в последние 12 месяцев; сфера деятельности — обрабатывающие производства, переработка с/х сырья, строительство и производство строительных материалов, предоставление услуг, инновационная деятельность, туристско-рекреационная деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма, деятельность с/х кооперативов и потребительских обществ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка Минусы дополнительные комиссии в соответствии с тарифами банка Особые ограничения регистрация бизнеса на территории края

Дата актуализации 16.01.2019 16:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Гарантия развития» в 9 городах России