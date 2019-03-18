Быстрый
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—2 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
17—26%
в зависимости от оценки кредитоспособности клиента
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2,5% от суммы договора, мин. 15 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
2
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
фактических собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
24 месяца
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Требования к заемщику
годовая выручка — до 120 млн. руб. (без НДС); сфера деятельности: кроме арендных, транспортных и посреднических услуг
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- короткие сроки рассмотрения заявки;
- без залога;
- не требуется перевод и поддержание оборотов в банке
- высокая процентная ставка;
- небольшие сумма и срок кредита;
- срок регистрации бизнеса от 2-х лет
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Дата актуализации
18.03.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
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