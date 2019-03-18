Быстрый

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 17—26%

в зависимости от оценки кредитоспособности клиента

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2,5% от суммы договора, мин. 15 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней 2

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство фактических собственников бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 24 месяца

Требования к заемщику годовая выручка — до 120 млн. руб. (без НДС); сфера деятельности: кроме арендных, транспортных и посреднических услуг

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы короткие сроки рассмотрения заявки; без залога; не требуется перевод и поддержание оборотов в банке Минусы высокая процентная ставка; небольшие сумма и срок кредита; срок регистрации бизнеса от 2-х лет

Дата актуализации 18.03.2019 10:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Быстрый» в 29 городах России