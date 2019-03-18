Надежный
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, развитие бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
400 000—10 000 000
ПВ — от 20%
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
13—17%
в зависимости от оценки кредитоспособности клиента
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% от суммы договора, но не менее 30 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
3
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
для клиентов с положительной кредитной историей стоимость залога может быть меньше суммы кредита (от 75% суммы кредита)
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Поручительство
фактических собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
годовая выручка — до 120 млн. руб. (без НДС); сфера деятельности: кроме транспортных и посреднических услуг
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- короткие сроки рассмотрения заявки;
- не требуется перевод оборотов в банк
- небольшая сумма кредита
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Дата актуализации
18.03.2019 10:39