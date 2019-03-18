Надежный

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, развитие бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита 400 000—10 000 000

ПВ — от 20%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 13—17%

в зависимости от оценки кредитоспособности клиента

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% от суммы договора, но не менее 30 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней 3

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество для клиентов с положительной кредитной историей стоимость залога может быть меньше суммы кредита (от 75% суммы кредита)

Поручительство фактических собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику годовая выручка — до 120 млн. руб. (без НДС); сфера деятельности: кроме транспортных и посреднических услуг

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы короткие сроки рассмотрения заявки; не требуется перевод оборотов в банк Минусы небольшая сумма кредита

Дата актуализации 18.03.2019 10:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Надежный» в 29 городах России