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ВУЗ-Банк, кредит для бизнеса

Надежный

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств, развитие бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    400 000—10 000 000
    ПВ — от 20%
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13—17%
    в зависимости от оценки кредитоспособности клиента
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% от суммы договора, но не менее 30 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    для клиентов с положительной кредитной историей стоимость залога может быть меньше суммы кредита (от 75% суммы кредита)

  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    годовая выручка — до 120 млн. руб. (без НДС); сфера деятельности: кроме транспортных и посреднических услуг
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • короткие сроки рассмотрения заявки;
    • не требуется перевод оборотов в банк
    Минусы
    • небольшая сумма кредита
  • Дата актуализации
    18.03.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Надежный» в 29 городах России

Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
ОГРН
1026600001042
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